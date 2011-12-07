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В казанских Салмачах мужчина прыгнул в бассейн и скончался от удара тока

При попытке помочь пострадала супруга казанца: она получила удар током, схватившись за металлические поручни.

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело после гибели мужчины от удара током в бассейне. Инцидент произошел накануне в поселке Салмачи, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. 

По версии следствия, несколько семей отдыхали в снятом на выходные коттедже. Один из мужчин нырнул в бассейн и получил удар электротоком. Он скончался на месте. Супругу мужчины бросилась ему на помощь, но, схватившись за металлические поручни, она также получила удар током. Ударило током и подругу жены, которая попыталась также помочь пострадавшим. Сейчас супруга погибшего мужчины госпитализирована и находится в реанимации. 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 

По предварительным данным, причиной утечки электрического тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна. Идет следствие.

КВ
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