В казанских Салмачах мужчина прыгнул в бассейн и скончался от удара тока

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело после гибели мужчины от удара током в бассейне. Инцидент произошел накануне в поселке Салмачи, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, несколько семей отдыхали в снятом на выходные коттедже. Один из мужчин нырнул в бассейн и получил удар электротоком. Он скончался на месте. Супругу мужчины бросилась ему на помощь, но, схватившись за металлические поручни, она также получила удар током. Ударило током и подругу жены, которая попыталась также помочь пострадавшим. Сейчас супруга погибшего мужчины госпитализирована и находится в реанимации.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По предварительным данным, причиной утечки электрического тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна. Идет следствие.