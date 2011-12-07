Скончался первый генеральный консул Казахстана в Казани Асхат Нускабай

Скончался первый генеральный консул Казахстана в Казани, заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Асхат Нускабай, сообщается на сайте генконсульства.

«Из жизни ушел талантливый дипломат, профессионал международной сферы, человек, который с честью служил своей стране», — сказано в сообщении.

Карьера Асхата Нускабая началась в МИДе Казахстана в 1997 году. Спустя 15 лет, в 2012 году он занял пост генконсула Казахстана в Казани. Далее в 2017 году он продолжил работать в Санкт-Петербурге.

Коллеги Асхата Нусукбая помнят его как достойного представителя своего региона, который внес весомый вклад в развитие отношений между Россией и Казахстаном.