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Студентов КФУ, сделавших первую прививку от ковида, заселят в общежитие только с ПЦР-тестом

В вузе отмечают, что изменения в правилах заселения опубликованы заранее, чтобы студенты смогли пройти два этапа вакцинации.

Те студенты КФУ, которые не успеют завершить процедуру вакцинации до начала заселения в общежития, будут заселять при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе КФУ. 

«Для заселения в общежития иногородним студентам необходимо будет предоставить либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо результаты ПЦР-теста на Covid-19 (сделанный не более чем за 72 часа до заселения). Отметим, что студенты, не успевшие пройти полный курс вакцинации к дате заселения, смогут заселиться, имея на руках результаты ПЦР-теста», — говорится в сообщении. 

Изменения в порядок заселения студентов КФУ внесены в соответствии с Постановлением № 40 главного государственного санитарного врача (заместителя) по РТ о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям от 25 июня этого года и ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ.

Информация о дополнениях в правила заселения опубликована заблаговременно с учетом необходимого для вакцинации времени, отметили в пресс-службе.

КВ
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