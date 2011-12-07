Студентов КФУ, сделавших первую прививку от ковида, заселят в общежитие только с ПЦР-тестом

Те студенты КФУ, которые не успеют завершить процедуру вакцинации до начала заселения в общежития, будут заселять при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе КФУ.

«Для заселения в общежития иногородним студентам необходимо будет предоставить либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо результаты ПЦР-теста на Covid-19 (сделанный не более чем за 72 часа до заселения). Отметим, что студенты, не успевшие пройти полный курс вакцинации к дате заселения, смогут заселиться, имея на руках результаты ПЦР-теста», — говорится в сообщении.

Изменения в порядок заселения студентов КФУ внесены в соответствии с Постановлением № 40 главного государственного санитарного врача (заместителя) по РТ о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям от 25 июня этого года и ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ.

Информация о дополнениях в правила заселения опубликована заблаговременно с учетом необходимого для вакцинации времени, отметили в пресс-службе.