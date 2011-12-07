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В Казанке у ж\д моста обнаружили тело мужчины

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Сегодня, 19 июля, из Казанки в районе ж\д моста на Кировской дамбе в Кировском районе города обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. 

«В 10.30 19 июля из реки Казанка в районе ж\д моста на Кировской дамбе в Кировском районе города Казани спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 2 в месте, не оборудованном для купания, извлекли тело мужчины 1943 года рождения», — говорится в сообщении. 

Тело погибшего передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти сейчас устанавливаются.

КВ
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