В Казанке у ж\д моста обнаружили тело мужчины

Сегодня, 19 июля, из Казанки в районе ж\д моста на Кировской дамбе в Кировском районе города обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

«В 10.30 19 июля из реки Казанка в районе ж\д моста на Кировской дамбе в Кировском районе города Казани спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 2 в месте, не оборудованном для купания, извлекли тело мужчины 1943 года рождения», — говорится в сообщении.

Тело погибшего передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти сейчас устанавливаются.