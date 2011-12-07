Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Курбан-байрам из Галиевской мечети Казани будет организован прямой эфир

Присоединиться к эфиру можно будет в 2:30 на канале «Хузур ТВ».

Из казанской Галиевской мечети 20 июля будет организован прямой эфир в честь одного из главных праздников Татарстана – Курбан-байрама. Эфир пройдет для того, чтобы каждый желающий смог увидеть молитвенную церемонию, сообщает ДУМ РТ.

Отмечается, что праздничную проповедь главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина и гает-намаз можно будет наблюдать на YouTube-канале «Хузур ТВ», и телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ».

Утренний намаз и рецитация Корана начнется в 2.30. Прямой эфир будет идти на канале «Хузур ТВ». На каналах «ТНВ Татарстан» и «ТНВ Планета» трансляция начнется в 3.10 утра.

КВ
Лента новостей