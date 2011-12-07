В Курбан-байрам из Галиевской мечети Казани будет организован прямой эфир

Из казанской Галиевской мечети 20 июля будет организован прямой эфир в честь одного из главных праздников Татарстана – Курбан-байрама. Эфир пройдет для того, чтобы каждый желающий смог увидеть молитвенную церемонию, сообщает ДУМ РТ.

Отмечается, что праздничную проповедь главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина и гает-намаз можно будет наблюдать на YouTube-канале «Хузур ТВ», и телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ».

Утренний намаз и рецитация Корана начнется в 2.30. Прямой эфир будет идти на канале «Хузур ТВ». На каналах «ТНВ Татарстан» и «ТНВ Планета» трансляция начнется в 3.10 утра.