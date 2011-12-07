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В Курбан-байрам общественных транспорт в Казани начнет работать в 2:30 утра

В мечетях города праздничный намаз начнется в 3:30 утра с проповеди.

Общественный транспорт в Казани в Курбан-байрам начнет работать с 2:30 утра. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров. 

«20 июля наступает один из главных праздников в исламе — Курбан-байрам. В мечетях города праздничный намаз начнется в 3:30 утра с проповеди. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который пройдет в течение трех дней — 20, 21 и 22 июля в 17 местах. Службы города организуют работы по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забоя в неустановленных местах», — сказал спикер.

Он добавил, что для обеспечения перевозки горожан маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут работу в этот день в 2:30 утра.

КВ
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