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В сентябре пройдет конкурс для молодых ученых на именные стипендии мэра Казани

В октябре и ноябре состоится конкурс на соискание премии Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых города.

В сентябре этого года в Казани пройдет конкурс на соискание именных стипендий мэра Казани. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказала замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

«Большую роль в мотивации молодых ученых и повышения их престижа в глазах общества играют конкурсы. В сентябре стартует конкурс на соискание именных стипендий мэра Казани и конкурс на соискание Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых», — сказала Сагитова.

Она добавила, что в октябре и ноябре состоится конкурс на соискание премии Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых Казани. 

КВ
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