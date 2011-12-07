«Я сделаю все, чтобы вернуть деньги»: основатель «Финико» вновь выходит в эфир и обещает вкладчикам «золотые горы»

Без вести пропавшие

Буквально в эти выходные «друзья» Кирилла Доронина — Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы, которых он объявил пропавшими без вести, вышли в прямой эфир. Они заявили, что они не являются учредителями «Финико», а все приказы им по деятельности компании отдавал лично Доронин.

«Все задачи исходили напрямую от Кирилла. По сути, мы являлись исполнителями его идей. Мы сами в шоке от вчерашнего эфира и той ситуации, которую рассказали вам и которой пытаются обмануть», — заявили на критику Доронина его партнеры.

По словам Марата Сабирова, Доронин улетел в Турцию, чтобы запустить новый проект. В тот же день он вышел на связь и потребовал перевести средства. «Партнеры спросили Кирилла, понимает ли он, что это все деньги для выплат инвесторам, и после утвердительного ответа, перевели деньги Кириллу» — рассказал Марат.

Через 2 — 3 часа Доронин вышел на связь и сообщил: «Меня похитили, и под угрозой расправы я потребовал совершить эту транзакцию». По словам Кирилла, это были опасные люди и нападение могло быть с ножом и автоматом.

После этого Доронин вернулся в Москву. «Когда он уже был в Москве, то мне позвонил только через сутки. То есть, если на него было покушение с оружием, с угрозой смерти, он только через 36 часов звонит, чтобы объяснить, что произошло?!» — возмутился Марат Сабиров.

При этом они утверждают, что никуда не пропадали и называют слова Доронина бредом. Также молодые люди утверждают, что главный «финикиец» улетел в Турцию, где собирается получить гражданство. Троица заявила, что у них достаточно доказательств, чтобы опровергнуть слова Кирилла Доронина.

«Отдам деньги за полгода»

По утверждению Кирилла Доронина, выплаты вкладчикам начнутся лично от него и в ближайшие дни.

«Единственное мое желание — это решить вопрос с нашими инвесторами. Сейчас я все делаю самостоятельно. Чтобы вернуть деньги, мне нужна информация электронного кабинета инвестора, данной информацией я не владею. Но я планирую выплатить все за полгода. Да, первый этап будет достаточно длительным, так как я все делаю один. Постепенно деньги вернуться всем», — обещал Кирилл.

Рассказы о плене

Как рассказал Кирилл Доронин, недавно на него якобы напали люди в масках и держали в плену несколько часов — с 15.00 до 02.00. «Под угрозой жизни меня заставляют написать Марату [Сабирову], чтобы перечислить 120 миллионов долларов на их счет. Меня душили, и я не видел смысл за что-то сражаться, ведь эти деньги можно опять заработать», — рассказал Доронин в прямом эфире в Инстаграм.

«Похитители дали мне два условия: либо я отдаю деньги и меня отпускают, либо же признаю, что „Финико“ — пирамида и прошу прощение у вкладчиков. Для того, чтобы выжить, я написал Марату Сабирову под предлогом запуска трех новых компаний в других странах. Он знал, что в Турции будут запускаться переговоры, и у него не возникло вопросов [по поводу денег]», — рассказал Кирилл.

По словам основателя «Финико», Марат Сабиров отправил ему 50 миллионов долларов. Сумма не удовлетворила похитителей, и Доронину пришлось выполнить их второе условие.

«Только с третьей попытки я признал, что „Финико“ — пирамида, но это было принудительно, ведь я знаю, как работает наша организация. Я готов на любой полиграф, чтобы доказать, что „Финико“ — не пирамида», — сказал в онлайн-трансляции Доронин.

«Я одна из тех, кто продал квартиру ради «Финико»

Вкладчики в аккаунте Доронина, с которого он ведет трансляции с откровениями о компании, уже не стесняются выражениях. Его называют новым создателем «МММ».

Однако истории пострадавших людей под постами Доронина не так легко найти, большинство негативных комментариев удаляются модераторами, а в официальных Телеграм-каналах компании без конца создаются новые чаты. При этом кто-то активно защищают Доронина, а некоторые предлагают новые варианты заработка, через другие компании.

Нам все же удалось найти комментарий одной пострадавшей женщины, которая, как она уверяет, ради вложения в «Финико» продала квартиру и вырученные деньги вложила туда.

«Я одна из тех, кто продал квартиру и все деньги вложила в „Финико“, прежде, конечно, спросила у знакомых. Все в один голос хвалили ее. Вложились в январе и полгода не снимала деньги. В начале июля мне приходит выплата с products, я перевела всю эту сумму на кошелек. В итоге „Титаник“ пошел ко дну. Сейчас живу и решаю свои проблемы. И если все же нам выплатят деньги, то с большими потерями», — написала женщина.

В Телеграме люди предлагают объединится в чат пострадавших, для того чтобы написать массовое заявление на Кирилла Доронина.

«Давайте создадим чат обманутых вкладчиков Финико!!! Объединимся и каждый в своём городе!!! И массово пойдём напишем заявление!!! Кто знает такие чаты???» — эмоционально призывают вкладчики.

Также есть те и кто отвечает им, что все бесполезно и уже надо смириться с потерей денег.

«Люди вы че такие наивные со своими заявлениями в полицию? „МММ“ вспомните, правительство пускало рекламу, реклама на ТВ туда вкладывали все кто можно, а в итоге посадили 1 человека, но никто никогда не вернет вам деньги, а т. к. дядя Кирилл турецкий господин с недавних пор, так вообще все сладко… Заканчивайте тешиться надеждами и искать чувство справедливости и жажды мести, просрали — радуйтесь что живы и здоровы», — написал в чате пользователь под ником Анатолий Пузанов (пунктуация автора сохранена, прим. Ред).

Помимо этого люди уже начали жаловаться и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой обратить внимание на «Финико».



