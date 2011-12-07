Эльмира Зарипова: Уровень безработицы в Челнах должен сократиться до конца года в 3 раза

В Набережных Челнах уровень безработицы должен сократиться в 3 раза до конца года. Об этом заявила министр труда РТ Эльмира Зарипова.

«Мы видим сегодня достаточное предложение на рынке труда. Более 42 тыс. вакансий по различным специальностям в республике в настоящее время. Мы очень активно начали программу переобучения, переподготовки, где-то это повышение квалификации», — рассказала министр.

Напомним, с начала года в кадровый центр города за помощью обратились около 20 тыс. человек, 17,3 тыс. из них — с марта. Всего в городе зарегистрировано 12 182 безработных. Уровень безработицы — 4,32%. С начала пандемии безработные получили пособие на общую сумму 327 млн рублей. В базе данных центра числится более пяти тыс. вакансий.