Грантовый конкурс в РТ станет крыльями для возрождения малых предприятий

О подробностях участия в грантовом конкурсе на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» рассказал председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. В пресс-конференции приняли участие заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ Сергей Горбачев, директор департамента стратегического развития ТПП РТ Марат Ахматов.

Как отметил Шамиль Агеев, важная деталь конкурса: это в первую очередь социально ориентированный проект. Ведь в ходе кризиса, вызванного ограничениями в связи с пандемией, в Татарстане вынужденно закрылось много небольших предприятий, занятых в сфере обслуживания, туризма, общепита, транспорта. Остались без дохода не только руководители этих малых компаний, но и члены их семей. В целом, по оценке экспертов, от кризиса в той или иной степени пострадало до трети жителей Татарстана. Поэтому так важно по возможности помочь восстановить деятельность в республике этих предприятий малого и среднего бизнеса.

- Конкурс призван помочь в реализации уже существующих проектов по расширению бизнеса либо новых инициатив. Этим конкурсом мы хотим поддержать бизнес-сообщество, - подчеркнул глава Торгово-промышленной палаты РТ.

Кто может участвовать в конкурсе «Крылья вашему бизнесу»

Его участниками могут стать предприниматели, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность в Республике Татарстан, являющиеся членами Союза ТПП РТ. В случае если предприниматель не является членом палаты, он имеет возможность вступить в Союз и принять участие в конкурсе «Крылья вашему бизнесу».

Отвечая на вопрос о том, могут ли принять участие в этом состязании за гранты жители Татарстана, зарегистрированные в качестве самозанятых, Марат Ахматов пояснил, что у самозанятых нет возможности в нем поучаствовать, так как для них предусмотрен отдельный конкурс.

Какие проекты принимаются к рассмотрению

Во-первых, это проекты с предложениями по улучшению уже существующей деятельности предприятия. Вторым плюсом проекта конкурсанта станут новые предложения в рамках своей сферы деятельности.

Нужно ли будет отчитываться о целевом расходовании полученного гранта в случае победы?

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев подчеркнул: победители конкурса «Крылья вашему бизнесу» могут потратить выигранные средства на развитие собственного бизнеса.

- Победители сами знают, куда потратить выигранные средства. Как правило, они вкладывают эти деньги в свое дело, тут даже вопросов не бывает, - отметил Агеев.

Как будет происходить отбор победителей

Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября 2020 года подать заявку и зарегистрироваться на сайте Торгово-промышленной палаты РТ (http://tpprt.ru/krylya-biz/).

20 октября 2020 года стартует онлайн-голосование за лучшие проекты.

- Предприниматели, которые пройдут первичный отбор, будут самостоятельно продвигать свои проекты. Все желающие смогут зайти на сайт и проголосовать за участников, - обратил внимание на подробности отбора Марат Ахматов.

Победителей конкурса будет несколько в разных сферах, их определят народным голосованием. Проекты, набравшие большее число голосов, и будут объявлены победителями.

Напомним, призовой фонд проекта составляет 1,2 млн рублей. По итогам конкурса будет выбрано 12 победителей.

Награждение победителей и закрытие конкурса запланировано на 20 ноября текущего года.

Стратегическая задача конкурса «Крылья вашему бизнесу» - привлечение и мотивация всех отраслей экономики республики к улучшению деятельности своих направлений, а также придание нового импульса социально-экономическому развитию Республики Татарстан, отмечают организаторы новой грантовой программы.