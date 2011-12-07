I Всероссийские уличные Игры пройдут в Казани в сентябре

Первые в России уличные Игры планируется провести в столице Татарстана 17–21 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Площадкой для их проведения станет новая спортивная арена Казани — экстрим-парк «УРАМ». В перечне состязаний: баскетбол (3×3), танцевальный спорт («брейкинг»), велосипедный спорт («ВМХ-фристайл»), а также паркур, роллер спорт, воздушно-силовая атлетика (воркаут), футбольный фристайл и скейтбординг. Кроме того, зрителей будут ждать показательные выступления мастеров текбола и роупскиппинга (спортивная скакалка).

С подробной программой экстрим-соревнований можно ознакомиться на портале Всероссийских уличных игр.