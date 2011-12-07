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Идет набор учеников в новую школу в ЖК «Царево»

Новая школа готова принять учеников.

Многофункциональный лицей, построенный в ЖК Царево в Пестречинском районе РТ, ведет набор учеников. При этом преподавательский состав и материальная база школы готовы к ведению учебного процесса, сообщает газета «Вперед».

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1224 ученика и было построено в рамках нацпрограммы «Жилье и городская среда».

Совокупная площадь лицея составила 18 тыс квадратных метров, школа имеет несколько спортивных площадок и бассейн.

 

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