Идет набор учеников в новую школу в ЖК «Царево»

Многофункциональный лицей, построенный в ЖК Царево в Пестречинском районе РТ, ведет набор учеников. При этом преподавательский состав и материальная база школы готовы к ведению учебного процесса, сообщает газета «Вперед».

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1224 ученика и было построено в рамках нацпрограммы «Жилье и городская среда».

Совокупная площадь лицея составила 18 тыс квадратных метров, школа имеет несколько спортивных площадок и бассейн.