Казань встретит представителей компаний, работающих в сфере логистики и интернет-торговли

Аппарат бизнес-омбудсмена РТ и помощника Президента РТ Фарида Абдулганиева начал заниматься организацией визита в Казань представителей крупнейших федеральных компаний, работающих в сфере логистики и интернет-торговли. Сотрудничество по развитию трансграничной электронной торговли они обсудят 21 августа.

Сообщается, что в июле Президент РТ Рустам Минниханов направил письмо в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова. В нем было предложение рассмотреть в рамках эксперимента возможность организации в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли. Реализовалось бы это путем создания на территории республики отдельной свободной экономической зоны, ориентированной на трансграничную интернет-торговлю.

После соответствующего сообщения, Абдулганиев провел онлайн-встречу с участием представителей Национальной ассоциации дистанционной торговли, Минэкономики РТ, Минпромторга РТ, Татарстанской таможни и Центра поддержки экспорта. Они подтвердили заинтересованность в реализации этого проекта, который сулит значительное увеличение торгового оборота для татарстанских предпринимателей и создание новых рабочих мест в республике.

Так, 21 августа, представители бизнес-миссии посетят промпарк «Зеленодольск», где осмотрят логистический центр группы компаний OZON, складской комплекс Wildberries и распределительный центр X5 Retail Group. Затем запланировано посещение площадки Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.