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Минздрав РТ: После коронавируса или пневмонии необходима реабилитация

Выздоровевшие пациенты должны оставаться под наблюдением врачей еще некоторое время.

Выздоровевшим после коронавируса или вирусной пневмонии пациентам необходима реабилитация, чтобы избежать осложнений в дальнейшем. Об этом заявила главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова.

«Наши пациенты перестали обращаться к врачам после выздоровления или после выписки из стационара, но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция или вирусное поражение легких, даже если не всегда это коронавирусная инфекция, требуют диспансерного наблюдения пациентов», — сказала Фейсханова.

Специалист уточнила, что возможные осложнения могут начаться не в первые дни после выздоровления, а намного позднее.

Особенно необходимо наблюдение для пациентов с сахарным диабетом, ожирением, хронической болезнью почек, перенесенными операциями на сердце, тромбозами, ишемической болезнью сердца, а также мужчинам, так как они входят в зону риска.

КВ
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