На набережной озера Кабан состоится бесплатный концерт оркестра La Primаvera

В эту пятницу, 21 августа, Казанский камерный оркестр La Primаvera под управлением Рустема Абязова даст бесплатный концерт на набережной озера Кабан. Начало — в 18.00, сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Концерт станет первым выступлением оркестра после отмены всех концертов из-за пандемии коронавируса. В программе пятничного выступления под открытым небом — сочинения произведения Ильяса Камала. Прозвучат произведения самых разных жанров — от народной музыки до эстрадных песен, музыканты будут использовать такие раритеты, как кыл-кубыз — старинный тюркский смычковый инструмент.