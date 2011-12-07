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На набережной озера Кабан состоится бесплатный концерт оркестра La Primаvera

Концерт станет первым выступлением оркестра после отмены всех концертов из-за пандемии коронавируса.

В эту пятницу, 21 августа, Казанский камерный оркестр La Primаvera под управлением Рустема Абязова даст бесплатный концерт на набережной озера Кабан. Начало — в 18.00, сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Концерт станет первым выступлением оркестра после отмены всех концертов из-за пандемии коронавируса. В программе пятничного выступления под открытым небом — сочинения произведения Ильяса Камала. Прозвучат произведения самых разных жанров — от народной музыки до эстрадных песен, музыканты будут использовать такие раритеты, как кыл-кубыз — старинный тюркский смычковый инструмент. 

КВ
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