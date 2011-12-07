Набережная Кабана стала экспериментальной площадкой для световой инсталляции

Дирекция парков и скверов Казани объявила о запуске экспериментальной световой инсталляции на стене набережной озера Нижний Кабан.

«Инсталляция — это лазерные лучи, которые направлены на стену набережной. Лучи образуют блики воды, в которых можно разглядеть очертания монет Казанского ханства или чешую мифического дракона, охраняющего сокровища. Каждый зритель увидит свое. Главное условие — подходите ближе к стене», – сказано в сообщении на их официальной странице в Instagram.

Инсталляция будет работать каждый день вплоть до 25 августа с 21.30 до 00.00.