Набережная Кабана стала экспериментальной площадкой для световой инсталляции

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Дирекция парков и скверов Казани объявила о запуске экспериментальной световой инсталляции на стене набережной озера Нижний Кабан.
«Инсталляция — это лазерные лучи, которые направлены на стену набережной. Лучи образуют блики воды, в которых можно разглядеть очертания монет Казанского ханства или чешую мифического дракона, охраняющего сокровища. Каждый зритель увидит свое. Главное условие — подходите ближе к стене», – сказано в сообщении на их официальной странице в Instagram.
Инсталляция будет работать каждый день вплоть до 25 августа с 21.30 до 00.00.