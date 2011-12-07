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Прокуратура РТ проведет проверку после призыва татарстанца помочь нуждающимся детям-погорельцам из «Полукамушек»

В соцсетях мужчина рассказал, что к нему на улице обратилась девочка 8 лет и попросила купить воды.

Прокуратура РТ проведет проверку по факту оставшихся детей-погорельцев из «Полукамушек» без родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Узнали сотрудники надзорного ведомства о ситуации в ходе мониторинга социальных сетей. Именно на одной из них татарстанец призвал пользователей помочь нуждающимся детям.  

«Сейчас на улице ко мне подошла девочка лет 8 попросила купить ей еды. Девочка оказалась из семьи погорельцев полукамушек Зеленодольска. В семье 6 детей, самой старшей 12 лет. Родителей нет. Живут в д.20 по Нестеревскому оврагу», – написал он.

Далее выяснилось, что в семье действительно нет одного из родителей. Отец скончался, а мать находиться в больнице.

Сейчас прокуратура проводит проверку «на предмет исполнения законодательства о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних». Специалисты дадут оценку работе органов системы профилактики.

КВ
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