Путешествуем по родному краю: Лаишево

Городской Совет ветеранов (пенсионеров) г. Казани целевые средства, поступившие в виде субсидии по гранту за социально значимый проект «Зрелой осени счастливые моменты», реализовал на экскурсионную поездку в город Лаишево и по Державинским местам Лаишевского района. Это путешествие стало поощрением активистов ветеранских организаций за их волонтерскую работу. И бывшие комсомольцы, чьи беспокойные сердца неравнодушны к проблемам участников войны, с радостью откликнулись на предложение отправиться по местам, связанным с именем нашего известного земляка Гавриила Романовича Державина. Надели маски, перчатки, прихватили антисептики, спиртовые салфетки и в назначенное время подошли к экскурсионному автобусу.

Удобные кресла, голос экскурсовода Фариды ханум, рассказывающей об истории, населении, инфраструктуре, производствах и знаменитых людях сел, которые проезжали, а за окном - необъятные просторы родного края, перелески, поля, лесополосы, кружащие в небе коршуны. Первая остановка - село Большие Кабаны, вторая - Сокуры, где в 1743 году родился Гавриил Державин, третья - Русское Никольское, четвертая - Егорьево, в нем возле церкви Богоявления могилы родителей поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Жаль, не смогли попасть внутрь храма, а там есть очень красивый уникальный фаянсовый иконостас. В храме села Сокуры венчались родители Державина, в своем имении жил его дед. В Сокурах кроме православного храма есть две мечети: одна 1908 года, другая 2016 года постройки - это так типично для нашей республики, в которой мирно живут и дружат представители разных конфессий.

Активистка совета ветеранов Вахитовского района Гузель Рафаиловна Стрекалова с удовольствием поделилась своими впечатлениями об одной из остановок в пути: «Нам было предложено ознакомиться с традиционным праздником села Русское Никольское »Каравоном«. Участницы фольклорной группы »Каравон« в красных сарафанах встретили нас хлебом-солью, рассказали об обрядах и истории села, о том, как они сохраняют обычаи и культурные традиции, бережно передают их молодому поколению. Мы, участники поездки, были вовлечены в хоровод и под песни коллектива прошли несколько кругов, с удовольствием размяв затекшие ноги».

А вот и цель поездки - город Лаишево, а до 2004 года - большое село на берегу Камы. После строительства Волжской ГЭС в 1955 - 1957 годах и образования Куйбышевского водохранилища место слияния Камы и Волги местные жители называют Камским морем. В городе есть и прекрасный Дом культуры, и величественный собор - церковь Святой Троицы, и памятник Гавриилу Романовичу. Здесь ежегодно проводится литературный праздник, посвященный поэту. Мы посетили Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина. Его директор Фарида Муртазина очень увлеченно рассказала об истории края. А еще для автотуристов был проведен мастер-класс по плетению оберегов и показано небольшое театрализованное представление.

Год назад на экраны страны вышел сериал по книге нашей землячки Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Другая наша землячка, Чулпан Хаматова, сыграла в нем главную роль. Съемки проходили в Лаишево. На берегу Камского моря были построены декорации - лагерь для ссыльных Семрук, в нем снимались сцены трагического периода нашей истории. Для погружения в атмосферу тех лет артистам рассказывали об истории края, обычаях татар, а актеры делились своими наблюдениями, на равных общались с жителями, поразив их своей простотой и доброжелательностью. Пройдя по Семруку, мы вспоминали, какие эпизоды были сняты в том или ином здании - клубе, столовой, бане и т. д.

Впечатлениями о пребывании в Лаишево поделились и активисты из Московского района Казани: «Экспозиция музея очень богата и разнообразна. Нас порадовала чистота и ухоженность улиц города». Остались они довольны и обедом в кафе: «Было очень вкусно. Обслуживание на высоте. Просто супер!»

Возвращаемся домой полные впечатлений под стихи о родном крае нашей не устающей учиться и делиться своими знаниями Риммы Усмановны Гимадутдиновой - активиста ветеранского движения. Вспоминали, как не выдержали и вышли в танцевальный круг Алла Жукова и Виолетта Загидуллина из городского Совета ветеранов, а следом присоединились к ним и другие участники туристической группы.

Единодушны все были в одном - наши достопримечательности достойны стать в один ряд с Золотым кольцом России. А автор этих строк давно мечтает, чтобы они вошли в маршрут под названием «Серебряный браслет».

И конечно же, всех переполняло чувство благодарности организаторам экскурсии, руководителю проекта «Зрелой осени счастливые моменты» Нине Васильевне Валиуллиной. И теперь мы в ожидании новых путешествий. Советуем всем побывать в этом красивом гостеприимном крае, тем более что он находится рядом с Казанью.

Софья ХАМИДУЛЛИНА Фото предоставлены городским Советом ветеранов (пенсионеров) г. Казани