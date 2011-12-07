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Рейс теплохода из Нижнего Новгорода в Казань отменен из-за коронавируса

У двоих членов экипажа судна «Михаил Фрунзе» подозрение на COVID-19.

Рейс теплохода «Михаил Фрунзе» из Нижнего Новгорода в Казань отменен из-за возможного заражения коронавирусом двоих членов экипажа, сообщили в пресс-службе туроператора «Водоходъ».

«В связи с подозрением на коронавирус у двух членов экипажа теплохода „Михаил Фрунзе“, мы вынуждены сообщить об отмене по требованию Роспотребнадзора рейса Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18–22 августа 2020», — уточняется в сообщении.

Всем членам экипажа предстоит самоизоляция, а туристы отправлены на дезинфекцию. Все пассажиры получат компенсацию за несостоявшийся круиз, а также «дополнительную скидку на будущие заказы». Также туроператор поможет иногородним пассажирам добраться до дома.

КВ
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