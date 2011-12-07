Российские санатории могут получить «звезды»

Классифицировать санаторно-курортную сферу по типу отелей предложила министр курортов, туризма и олимпийского наследия краснодарского края Светлана Балаева. Чем качественнее предлагаемые санаторные, медицинские услуги, тем больше «звезд» присваивается оздоровительному учреждению.

Если подобная инициатива воплотится в жизнь, то россияне при выборе санатория смогут легче определиться по доступности, цене и качеству здравницы. Светлана Балаева предложила на федеральном уровне разработать единый и обязательный классификатор, который будет действовать на все российские санатории и здравницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.