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Российские санатории могут получить «звезды»

Если подобная инициатива воплотится в жизнь, то россияне при выборе санатория смогут легче определиться по доступности, цене и качеству здравницы.

Классифицировать санаторно-курортную сферу по типу отелей предложила министр курортов, туризма и олимпийского наследия краснодарского края Светлана Балаева. Чем качественнее предлагаемые санаторные, медицинские услуги, тем больше «звезд» присваивается оздоровительному учреждению. 

Если подобная инициатива воплотится в жизнь, то россияне при выборе санатория смогут легче определиться по доступности, цене и качеству здравницы. Светлана Балаева предложила на федеральном уровне разработать единый и обязательный классификатор, который будет действовать на все российские санатории и здравницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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