Татарстанцы за сутки оставляют почти 300 заявок через систему «Народный контроль»

- Министерство существует почти год, какую работу удалось наладить за этот срок?

- Думаю, будет не совсем верно говорить, что наше министерство существует только год: год прошел после преобразования Министерства связи в Министерство цифрового развития Татарстана. После трансформации нашей главной задачей стало повышение качества жизни татарстанцев через внедрение передовых цифровых технологий. Сегодня в нашем министерстве реализуется порядка 159 проектов и инициатив, направленных на цифровое развитие республики. За это время мы сумели достичь нескольких главных показателей.

Например, проделали достаточно серьезную работу по приведению 55 республиканских информационных систем в единый реестр, чтобы решить проблему разрозненности данных, хранящихся в каждой из них. Значительно увеличился и суммарный объем привлеченных в Татарстан федеральных бюджетных инвестиций: только за прошлый год мы привлекли более 2 млрд рублей. И это дополнительно к тем 1,4 млрд, которые ежегодно выделяются из республиканского бюджета.

14 октября прошлого года Татарстан полностью перешел с аналогового на цифровое телевещание: более 1,3 млн домохозяйств получили возможность бесплатного просмотра 20 телеканалов в высоком качестве. Всего было построено 87 объектов сети цифрового эфирного телевидения, которые охватывают 99,3% жителей республики.

Мы активно работаем для устранения «цифрового неравенства». До 2021 года в рамках национального проекта «Цифровая экономика» доступом к высокоскоростному интернету будут обеспечены 3460 социально значимых объектов - школы, ФАП, пожарные части и объекты Росгвардии. Сегодня на финальной стадии находится реализация беспрецедентной в стране программы по подключению 100% школ республики к скоростному интернету по технологиям ВОЛС (волоконно-оптические линии связи). Такого нет ни в одном регионе России. В настоящее время проект завершен на 94% (из планируемых к подключению в этом году 1045 образовательных организаций работы закончены в 945 школах).

Кроме того, есть планы по трансформации МФЦ, проведению работ по повышению уровня информационной безопасности в Татарстане. Несмотря на то что за это время мы проделали серьезную работу, впереди еще много проектов, которые необходимо реализовать для того, чтобы Татарстан стал бесспорным лидером в сфере высоких технологий.

- Какое количество государственных услуг татарстанцы могут получить в цифровом формате?

- В РТ предоставляется 361 государственная и муниципальная услуга. В полностью цифровой вид переведены 7 из них. Что имеется в виду под цифровыми услугами? Это значит, что жителю республики для оформления желаемой услуги не нужно посещать какие-либо государственные органы: весь процесс получения услуги происходит дистанционно, через интернет.

Еще 21 услуга переведена в электронный вид. Это значит, что подать заявление можно в электронном формате, но все же необходимо посетить орган власти для получения услуги. Также в 2020 году цифровое министерство совместно с МФЦ, органами власти и муниципалитетами в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» планирует перевести полностью в цифровой вид 44 муниципальные услуги.

- Какое место по цифровизации у Татарстана среди других регионов РФ?

- По индексу «Цифровая Россия», разработанному экспертами Московской школы управления Сколково, Татарстан занимает второе место в стране, уступив лидерство только столице - Москве. Это исследование отражает уровень использования в конкретном регионе потенциала цифровых технологий во всех аспектах деятельности.

Индекс строится из нескольких ключевых показателей-субиндексов, например, нормативное регулирование и административные показатели; кадры и учебные программы - подготовка компетентных кадров в сфере цифровой экономики, трансформация рынка труда под «цифровые» запросы; социальные эффекты - наличие в регионе «умных городов» с развитой инфраструктурой и ряд других.

В Татарстане проект «Умный город» реализуется только третий год, однако за этот небольшой промежуток времени республика сумела выбиться в лидеры по уровню качества городской жизни. В настоящее время в республике функционируют 7 «умных городов»: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Зеленодольск и Иннополис.

- Будет ли дальше эволюционировать инструмент «Народный контроль»?

- Система «Народный контроль» давно зарекомендовала себя как надежный помощник татарстанцев. Сегодня через этот инструмент жители республики могут подать уведомление по 61 категории: это благоустройство территории, содержание и ремонт муниципальных дорог. Если говорить об итогах, то только за первое полугодие 2020 года в систему поступило около 40 тысяч заявок. Жители поставили 18534 оценки. В среднем в день в систему поступает порядка 287 заявок от татарстанцев.

Отметим, что в 2020 году специалисты модернизировали систему. Теперь на портале госуслуг РТ жители при работе с «Народным контролем» могут выбрать удобную для них карту - Яндекс, 2ГИС, Спутник, Геопортал РТ, Openstreetmap. Кроме того, в 2020 году в системе заработали новые тестовые категории - «Ветеран живет рядом» и «COVID-19: предотвращение распространения коронавирусной инфекции». И мы продолжим работу по улучшению функционирования системы.

- Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу к 2022 году перевести 70% услуг в цифровой формат - осуществимо?

- Наша определяющая задача состоит в том, чтобы к 2024 году все без исключения государственные и муниципальные услуги были переведены в цифровой вид. И по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова мы планируем довести долю цифровизации услуг в республике до 70% уже к 2022 году.

Конечно, это большая и серьезная работа, которую необходимо выполнить очень качественно. В настоящее время Центром цифровой трансформации проводится работа по дальнейшей оцифровке муниципальных услуг с применением методов «бережливого производства». Пилотными районами по переводу услуг являются Сабинский, Альметьевский, Нижнекамский, Апастовский районы и город Набережные Челны. Взятый нами темп работы внушает надежду, что все планируемые задачи будут выполнены в поставленный срок.

- Будут ли задействованы в этом процессе татарстанские компании и разработчики?

- Да, конечно, татарстанские компании и разработчики будут привлекаться к выполнению работ на конкурсной основе. Их богатый опыт и качество исполнения контрактов помогут нам своевременно реализовать проекты по цифровому развитию республики.

- Сколько IT-стартапов в среднем запускается за год в РТ? Какая грантовая поддержка для них есть в республике?

- Если говорить про бизнес-инкубатор IT-парка - то он давно стал одним из главных татарстанских центров притяжения для начинающих IT-предпринимателей. Только на протяжении одного года услуги бизнес-инкубирования здесь получают порядка 40 стартап-проектов. Это молодые IT-компании, разрабатывающие облачные сервисы для хранения данных, мобильные приложения, виртуальную реальность и дополненную реальность, интерактивные образовательные проекты и др. Они получают поддержку бизнес-инкубатора, проверяют свои бизнес-идеи, находят подходящую бизнес-модель и первых клиентов.

Грантовую поддержку инновационным проектам в сфере IT оказывает Инвестиционно-венчурный фонд РТ. По программе «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» ежегодно более 150 молодых инноваторов получают денежные премии конкурса по 9 разным номинациям. Основатели стартапов также могут принять участие в программе «Идея-1000» в номинации «Старт-1», «Старт-2» и «Старт-3». Проекты с положительным заключением экспертного совета получат финансирование от 2 до 4 млн рублей (в зависимости от номинации) от Инвестиционно-венчурного фонда и Фонда содействия.

- Пандемия продемонстрировала востребованность «цифры» в системе школьного образования. Есть ли мысли о создании платформы для дистанционного образования?

- Министерство цифрового развития РТ совместно со специалистами республиканского министерства образования и науки проводит работу в данном направлении. Мы разрабатываем несколько вариантов цифровых решений. Все они сейчас находятся в стадии согласования у министерства образования.

Также в новом учебном году министерство цифрового развития запустит первый суперсервис для учащихся общеобразовательных учреждений «Я школьник». С помощью нового сервиса школьники смогут управлять дневником и планировать школьную деятельность, принимать активное участие в жизни школы, выстраивать собственную траекторию развития на основе успеваемости и интересов. Сервис для школьников любых возрастов станет удобным помощником в учебе и внешкольной деятельности.