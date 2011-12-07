В Актанышском районе РТ открыли здание базы электросетей ОАО «Сетевая компания»

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В Актанышском районе Татарстана в селе Аняково построили новое здание базы районных электросетей ОАО «Сетевая компания», сообщает ИА «Татар-информ».
«Энергетика — одна из ведущих отраслей республики. Ей уделяется большое внимание, а строительство такого объекта в Актаныше — большой подарок для вас», — отметил руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, участвовавший в открытии объекта.
Строительство нового комплекса позволит избежать перебоев в электроснабжении Актанышского района, отметил глава района Энгель Фаттахов.