В Казани 23 августа пройдет бесконтактный сбор вторсырья на переработку

В Казани 23 августа пройдет акция по бесконтактной сборке вторсырья, сообщают организаторы.

Мобильный пункт по сбору вторсырья расположится в «Меге». Время проведения акции с 9.00 до 13.00.

Организаторы уточняют, что правила Роспотребнадзора запрещают пункту принимать более 60 человек в час. Поэтому желающим принять участие в акции необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Сдать на переработку можно все виды фракций за исключением твердого пластика 6 PS (полистирол) и пластиковых игрушек.