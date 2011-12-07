Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани 23 августа пройдет бесконтактный сбор вторсырья на переработку

Сдать на переработку можно все виды фракций за исключением твердого пластика 6 PS (полистирол) и пластиковых игрушек.

В Казани 23 августа пройдет акция по бесконтактной сборке вторсырья, сообщают организаторы.

Мобильный пункт по сбору вторсырья расположится в «Меге». Время проведения акции с 9.00 до 13.00.

Организаторы уточняют, что правила Роспотребнадзора запрещают пункту принимать более 60 человек в час. Поэтому желающим принять участие в акции необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Сдать на переработку можно все виды фракций за исключением твердого пластика 6 PS (полистирол) и пластиковых игрушек.

КВ
Лента новостей