В Казани откроется интерактивная выставка «Память поколений»

Ассоциация исторических парков «Россия — моя история» готовит к проведению мультимедийную выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», приуроченную к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Казани интерактивная экспозиция развернется на площадке уже действующего исторического парка «Россия — Моя история», сообщает пресс-служба этого образовательного проекта.

Необычность новой исторической панорамы — в ее подаче зрителю. Так, одним из самых ярких визуальных решений стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Вот письмо с фронта об окончании войны дрожит в руках «лактионовского» мальчика, а на другой «ожившей» картине протяжный звук удаляющегося немецкого «мессера» обрывает жизнь участников трагического полотна художника Аркадия Пластова «Фашист пролетел».

Наполнить художественные полотна мастеров живописи звуком и движением помогли технологии видеомэппинга, а также лазерное проекционное оборудование, другие современные мультимедийные средства.