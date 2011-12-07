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В Казани выберут лучшую автоледи Татарстана

Дамам за рулем предстоит продемонстрировать свое умение маневрировать на небольших пространствах, правильно и быстро парковаться, а также посостязаться в теории – знании Правил дорожного движения.

Завтра, 20 августа, на территории Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан, (г.Казань, Оренбургский тракт, 5), состоится традиционный Республиканский конкурс водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи», сообщает пресс-служба ведомства. Начало – в 10.00. 

Дамам за рулем предстоит продемонстрировать свое умение маневрировать на небольших пространствах, правильно и быстро парковаться, а также посостязаться в теории – знании Правил дорожного движения. 

КВ
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