В Казани выберут лучшую автоледи Татарстана

Завтра, 20 августа, на территории Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан, (г.Казань, Оренбургский тракт, 5), состоится традиционный Республиканский конкурс водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи», сообщает пресс-служба ведомства. Начало – в 10.00.

Дамам за рулем предстоит продемонстрировать свое умение маневрировать на небольших пространствах, правильно и быстро парковаться, а также посостязаться в теории – знании Правил дорожного движения.