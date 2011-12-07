Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В казанских парках детей научат английскому языку и китайской калиграфии

В августе в казанских парках и скверах пройдут бесплатные детские мастер-классы.

Так, 19 августа в 18:00 дети в возрасте 4-8 лет смогут улучшить свои познания английского языка на творческом мастер-классе в амфитеатре парка Урицкого, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

На танцевальной площадке парка «Крылья Советов» 23 августа дети 4-8 лет также смогут подтянуть свой английский на занятии «Кот Лимон рассказывает сказки». В тот же день часом позже там пройдет мастер-класс по китайской каллиграфии для ребят в возрасте 5-8 лет.

Родителям следует помнить, что для участия в мастер-классах следует пройти регистрацию.

КВ
Лента новостей