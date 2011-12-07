В республике проблемы молодых не остаются без внимания

Об этом журналист «КВ» побеседовал с Ниной Шиминой, председателем Молодежного парламента Республики Татарстан. О проблемах и чаяниях молодежи она знает все, и даже больше. В прошлом создатель Сообщества мам РТ в социальных сетях, сама мама и человек с активной позицией. Не так давно она вошла в число 7 финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России - 2020», затем в состав Резерва управленческих кадров Президента РТ.

- Нина, что за последнюю пятилетку можно назвать прорывом в сфере молодежной политики? Почему это стало возможным?

- В республике действует порядка 10 программ, учитывающих интересы представителей молодого поколения. На мой взгляд, в Татарстане действительно создаются условия для самореализации молодежи, обеспечения молодым людям условий для получения качественного образования, содержательного и разнообразного досуга, реализации своего спортивного, научного, трудового, предпринимательского или общественного потенциала. Заметно стремление властей Татарстана сделать его местом воплощения возможностей и комфортной для жизни территорией.

Каждое направление работы востребовано и активно развивается. Например, программа волонтерства. Вспомните, насколько активно выразили свою позицию молодые добровольцы и члены Молодежного парламента во время пандемии! Активно развивается движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».Также республика стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

Еще одно масштабное направление - республиканская программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето - детям», рассчитанная на 2019 - 2021 годы. В этот период обновятся 94 детских лагеря. Очень показательны фотографии объектов до и после: они свидетельствуют, насколько масштабная трансформация происходит. То же можно сказать и о реконструкции молодежных центров. Их на территории Татарстана 29 - в 20 муниципальных образованиях. С 2018 года в регионе действует трехлетняя программа капитального ремонта и укрепления материальной базы молодежных центров.

В январе 2020 года Президентом РТ инициирована разработка новой программы по реновации молодежных центров на 2021 - 2025 годы с общим объемом финансирования 1,8 миллиарда рублей. В программу включены 24 муниципальных района с 30 объектами. Но главное, что все уже сделанное разрабатывается не абстрактно, а с учетом потребностей самой молодежи. Предварительно организуются встречи с жителями районов: кому-то важно, чтобы предусмотрели библиотеку с современными книгами, а другому нужна музыкальная студия. Дизайнеры учитывают каждый нюанс. Поэтому молодым там действительно интересно находиться.

С 2015 года в Татарстане реализуется программа капитального ремонта и укрепления материальной базы подростковых клубов. В рамках программы в 2015 - 2019 годах отремонтирован 141 клуб на сумму 500 миллионов рублей. 17 клубов будут отремонтированы по итогам 2020-го. В этом году Министерство молодежи РТ активизировало программу работы с трудными подростками. Руководители центров находятся на конкурсной основе: они представляют презентацию, какой видят работу с подростками, родителями, что нового готовы привнести.

- Жилье и трудоустройство: какова обстановка в этих сферах?

- Собственное жилье - базовая ценность и основа благополучия молодой семьи. Еще лет 10 назад, когда я вела деятельность в рамках Лиги студентов РТ, глава республики нас поддержал и расширил перечень участников жилищных программ для молодежи. Я сама получила квартиру по ней, и для нас с мужем это стало прекрасным подспорьем. Сейчас в Татарстане реализуется несколько механизмов улучшения жилищных условий молодых семей. Это безвозмездная социальная выплата до 35% от расчетной стоимости жилья, беспроцентный возвратный заем, молодежный жилищный конкурс социальной ипотеки. В июле 2020 года Рустамом Миннихановым принято решение о расширении списка участников программы социальной ипотеки - теперь жилье по программе могут получить все молодые семьи вне зависимости от места работы супругов. Ранее вступить в программу социальной ипотеки могли только семьи, где хотя бы один из супругов работал в учреждении бюджетной сферы либо на предприятии, вносящем целевые взносы в Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Что касается трудоустройства, заработал портал трудовых молодежных отрядов республики, где молодежь может найти проверенные вакансии в любой сфере. Знаю, что ребята из студенческих трудовых отрядов устраиваются и в детские лагеря, и на стройки, и просто разнорабочими. В некоторых местах зарплата достигает 70 тысяч рублей в месяц. Плохо ли?

- Что можно назвать из ноу-хау или нововведений за последние годы?

- Из ноу-хау, пожалуй, назвала бы самый крутой в Европе экстрим-парк для молодежи «Урам», который появится в Казани. А одним из нововведений стало появление Молодежного парламента, действующего принципиально новым способом - с помощью открытого голосования на портале госуслуг. Все обращения к нам берутся в работу, и практически всегда есть результаты. Из последних примеров - отмена оплаты по детским садам. Помните, в период пандемии мамы возмутились, что за вынужденно пропущенные посещения придется вносить полную оплату за детсад? Я направила обращение Президенту РТ, Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, оплату пересмотрели. Другая тема - мера федерального правительства по погашению ипотеки на сумму 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в семье. Казус был в том, что у 891 семьи эта возможность зависла в воздухе, так как ГЖФ не является наравне с банком кредитной организацией, в итоге семьи не могли освоить полагавшуюся им поддержку. А речь шла об общей сумме 400 миллионов рублей. Мы обратились в адрес республиканского правительства, и вопрос решился положительно.

- Сам факт, что молодежь в политике может влиять на принятие решений, уже воодушевляет. Как находятся такие неравнодушные молодые люди?

- На конкурсной основе. У нас организовано обучение для будущих членов Молодежного парламента. Сейчас мы ратуем за то, чтобы такой парламент появился в каждом из 45 муниципалитетов. Он будет контролировать реализацию молодежной политики на местах в районах, разрабатывать программу на перспективу.

Но активность ведь можно проявлять не только здесь. Скажем, еще до пандемии у нас в республике стартовал проект «Дедлайн». По сути это проект медиацентра, где будут готовить фотографов, видеографов, копирайтеров, чтобы у любой общественной организации при порой ограниченных финансовых ресурсах была возможность воспользоваться их услугами.

Все, о чем я рассказываю, воплощается при поддержке Президента РТ. Он не остается равнодушным ни к одной проблеме: будь то выделение транспортного гранта для студентов или проведение молодежных конкурсов, стажировок, форумов. Проект с автобусом «Время молодых», побывавшим во многих районах республики с целью узнать изнутри о том, чем живет современная молодежь, как раз об этом. Уверена, что с таким подходом любые вопросы молодежи будут решаться и дальше. Мы уже это видим.