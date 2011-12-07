Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане фотоловушка помогла поймать браконьеров

Когда инспекторы получили информацию о незаконной разработке карьера, то выехав на место, установили фотоловушку, чтобы поймать нарушителей с поличным.

В Альметьевске любители наживы за счет государства организовали добычу и продажу песка, который используется при строительных работах. Но сильно обогатиться не успели – помешала техническая новинка, установленная инспекторами Юго-Восточного территориального управления минэкологии РТ.

Когда инспекторы получили информацию о незаконной разработке карьера, то выехав на место, установили фотоловушку, чтобы поймать нарушителей с поличным. С ее помощью и был установлен факт браконьерской разработки и добыча песка. Глубина карьера на тот момент была 3 метра, площадь – более 800 кв. метров, сообщает пресс-служба минэкологии РТ. По предварительным подсчетам, ущерб браконьеры нанесли примерно на 300 тысяч рублей.

В данное время сотрудники полиции Альметьевска устанавливают владельцев автотехники. Нарушителям, если это юридические лица, грозит штраф от 800 тысяч рублей до 1 млн. рублей.

КВ
Лента новостей