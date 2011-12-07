В Татарстане фотоловушка помогла поймать браконьеров

В Альметьевске любители наживы за счет государства организовали добычу и продажу песка, который используется при строительных работах. Но сильно обогатиться не успели – помешала техническая новинка, установленная инспекторами Юго-Восточного территориального управления минэкологии РТ.

Когда инспекторы получили информацию о незаконной разработке карьера, то выехав на место, установили фотоловушку, чтобы поймать нарушителей с поличным. С ее помощью и был установлен факт браконьерской разработки и добыча песка. Глубина карьера на тот момент была 3 метра, площадь – более 800 кв. метров, сообщает пресс-служба минэкологии РТ. По предварительным подсчетам, ущерб браконьеры нанесли примерно на 300 тысяч рублей.

В данное время сотрудники полиции Альметьевска устанавливают владельцев автотехники. Нарушителям, если это юридические лица, грозит штраф от 800 тысяч рублей до 1 млн. рублей.