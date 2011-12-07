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В Татарстане с сентября возобновляют работу сельхозярмарки

В Казани ярмарки откроются с 19 сентября.

В Татарстане с сентября возобновляют работу сельхозярмарки, сообщил глава минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

В Казани и двух других крупных городах ориентировочная дата открытия ярмарок — 19 сентября.

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