В Татарстане убрали почти половину площадей зерновых

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, в числе лидеров по количеству намолоченного зерна Буинский (126,6 тыс. тонн), Тетюшский (125,9 тыс. тонн) и Заинский (118,7 тыс. тонн) районы республики. Наивысшая урожайность достигнута в Заинском районе - 61 центнер с гектара. Также в тройку вошли Тетюшский (56,7 ц/га) и Сармановский (52,3 ц/га) районы.

На минувшей неделе с ходом уборочной кампании и реализацией действующих на селе республиканских программ ознакомился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Так, глава республики посетил Буинский, Тетюшский и Камско-Устьинский районы. В рабочей поездке его сопровождал вице-премьер РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В Буинском районе на уборке урожая задействовано более 150 комбайнов, причем только за этот год было приобретено 65 новых единиц техники.

- Район активно работает по приобретению новой сельхозтехники. Ранее мы пообщались с коллегами, у них есть намерения по дальнейшему обновлению парка, - заявил Марат Зяббаров.

Президент республики заверил, что, несмотря на экономические трудности, обусловленные пандемией COVID-19, будет продолжена реализация намеченных планов и программ.

А в Камско-Устьинском районе Рустаму Минниханову презентовали зерновые культуры и продукцию растениеводства, которую выращивают местные аграрии. Кроме того, Президент РТ оценил такие продукты, как сыры местного производства и выращенный в этом районе виноград.

Также на прошлой неделе глава Татарстана посетил предприятие «Казаньсельмаш». По словам его директора Рафиса Мифтахова, предприятие работает как на российский рынок, так и на экспорт. На заводе делегации продемонстрировали собственную разработку - систему «Автопилот», которая в эти дни проходит тестирование на 5 самоходных опрыскивателях в хозяйствах района и в случае успешных результатов будет запущена в массовое производство. Подруливающие устройства (электрического или гидравлического плана) позволяют снизить нагрузку с водителя и следить за процессом внесения препарата и не заезжать повторно на обработанные участки. Также Рустам Минниханов ознакомился с работой автоматической системы адаптации штанг-опрыскивателя под высоту растений - еще одно изделие предприятия.

Президент Татарстана совершил рабочую поездку в Мамадышский и Рыбно-Слободский районы. В последнем Рустам Минниханов проинспектировал ход уборочной на полях района, встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. Также Президенту РТ показали сельский магазин, который работает без продавца, - это одно из направлений проекта «Цифровая деревня». В ближайшее время аналогичные торговые точки появятся еще в шести населенных пунктах. Цель проекта - предоставить жителям возможности онлайн-заказа товаров и услуг, продажи фермерской продукции с кешбэком, поиска работы, консультации для бизнеса, зарабатывать на доставках товаров.

Кроме того, глава Татарстана посетил фермерское хозяйство, где с 2014 года реализуется экотуристический проект. Его цель - сохранение дикой природы и развитие туризма на территории Рыбно-Слободского района. Сюда были завезены маралы и пятнистые олени из Горного Алтая, и они успешно выращиваются на территории Шумбутского заказника. Например, в 2017 году на волю было выпущено 15 оленей и маралов. А в этот раз при участии Президента Татарстана выпустили около 20 маралов и пятнистых оленей.

Отметим, что в сфере сельского хозяйства республика лидирует в РФ и по суточному надою молока, и по суточному объему реализации молока сельскохозяйственными организациями. По стране суточный надой, по данным на 10 августа, составлял более 52 тысяч тонн (на 4,4% процента больше, чем в прошлом году), а в Татарстане данный показатель за этот день превышал 4 тысячи тонны - прирост на 2,4%. Объем реализации при этом в республике составлял почти 3,8 тысячи тонн (прирост 3,4% к прошлому году).