Верховный суд РТ начал процесс по делу о поджоге квартиры, в котором погибли два человека. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Речь идет о пожаре, случившимся в Казани в декабре прошлого года. Тогда из дома, распложенного по улице Актайская, самостоятельно удалось эвакуироваться 47 жильцам пятиэтажки, еще 23 помогли выбраться приезжие спасатели. Погибли в тот вечер два человека – мужчина и женщина не смогли выбраться из горящей квартиры и задохнулись угарным газом.

Позже выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. На скамье подсудимых оказалась 32-летняя Кристина Максимова. За несколько часов до трагедии женщина была приглашена к застолью и, перебрав с алкоголем, начала ругаться с остальными гостями. Пришедшим не понравилось поведение Кристины, после чего они решили ее выпроводить.

Такое действие разозлило подсудимую, от чего женщина скинула возле двери квартиры весь собранный мусор, найденный поблизости, и его подожгла. «После того как Максимова убедилась, что возгорание произошло, а дверь квартиры заперта, она не предприняла никаких действий в отношении находящихся в квартире и покинула подъезд дома», — цитирует агентство слова гособвинителя.

В результате происшествия, только двоим удалось выбраться из горящей квартиры, спрыгнув из окна третьего этажа.

В ходе судебного процесса выступили двое жильцов дома, которые рассказали о событиях того дня, а также родственница хозяина квартиры. Она сообщила, что ремонт в квартире до сих пор не сделали. «Там стоит все черное — стены, пол, потолок. Больше абсолютно ничего не осталось», – рассказала потерпевшая. А на восстановление сгоревшего коридора Управляющей компании пришлось выложить более 800 тысяч рублей.

Свою вину Максимова признала лишь частично, заявив, что она только «подожгла бумажку и бросила ее», но чьей-либо смерти не желала. Сообщается, что ранее подсудимая привлекалась к уголовной ответственности уже шесть раз. Судебное следствие продолжается.