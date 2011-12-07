Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Возможность проведения школьных линеек в РТ была поддержана Роспотребнадзором

Школьные линейки в школах Татарстана могут пройти для первых, девятых и одинадцатых классов.

Управление Роспотребнадзора по РТ поддерживает инициативу о проведении традиционных школьных линеек в республике при условии соблюдения необходимых мер безопасности, сообщила в ходе пресс-конференции замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

При этом она порекомендовала не проводить линейки единовременно для всей школы, вместо этого провести отдельные мероприятия по параллелям. Также замруководителя Роспотребнадзора РТ выразила мнение, что линейки стоит проводить только для первых и выпускных классов.

В то же время Любовь Авдонина напомнила, что итоговое решение о проведении школьных линеек остается за Министерством образования и науки РТ.

КВ
Лента новостей