Возможность проведения школьных линеек в РТ была поддержана Роспотребнадзором

Управление Роспотребнадзора по РТ поддерживает инициативу о проведении традиционных школьных линеек в республике при условии соблюдения необходимых мер безопасности, сообщила в ходе пресс-конференции замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

При этом она порекомендовала не проводить линейки единовременно для всей школы, вместо этого провести отдельные мероприятия по параллелям. Также замруководителя Роспотребнадзора РТ выразила мнение, что линейки стоит проводить только для первых и выпускных классов.

В то же время Любовь Авдонина напомнила, что итоговое решение о проведении школьных линеек остается за Министерством образования и науки РТ.