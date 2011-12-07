Выигранный грант конфликтологи КФУ потратят на научный форум

Команда ученых-конфликтологов Казанского федерального университета выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1 миллион рублей. На полученные средства мастера по искусству улаживать и объяснять конфликты решили пригласить в Казань своих коллег из-за рубежа, чтобы вместе обсудить накопившиеся международные проблемы.

С этой целью в Казанском федеральном университете состоится международный научный форум конфликтологов «Управление региональными конфликтами в условиях цифровизации современного общества: методология и практики реализации», сообщает пресс-служба КФУ.