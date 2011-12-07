Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Выигранный грант конфликтологи КФУ потратят на научный форум

С этой целью в Казанском федеральном университете состоится международный научный форум конфликтологов «Управление региональными конфликтами в условиях цифровизации современного общества: методология и практики реализации», сообщает пресс-служба КФУ.

Команда ученых-конфликтологов Казанского федерального университета выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1 миллион рублей. На полученные средства мастера по искусству улаживать и объяснять конфликты решили пригласить в Казань своих коллег из-за рубежа, чтобы вместе обсудить накопившиеся международные проблемы.

С этой целью в Казанском федеральном университете состоится международный научный форум конфликтологов «Управление региональными конфликтами в условиях цифровизации современного общества: методология и практики реализации», сообщает пресс-служба КФУ.

КВ
Лента новостей