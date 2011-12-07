Международный конкурс «Казанское полотенце» пройдет в столице Татарстана в конце августа

Отборочный тур VI Международного фестиваля-конкурса народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» — «Казанское полотенце» пройдет онлайн в культурном центре «Сайдаш», начиная с 28 августа. Завершающий гала-концерт конкурса планируется провести очно в Старо-Татарской слободе на улице Каюма Насыри в День города 30 августа с 14:00 до 18:00. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Старо-татарской слободы.

На финальном концерте будут участвовать лучшие вокальные и хореографические коллективы со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Из-за угрозы распространения COVID-19 гостей и зрителей просят быть в масках и стараться держать безопасное расстояние друг от друга.

Фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» получил название от одноименной старинной татарской песни. В татарских традициях вышитое вручную полотенце символизирует чистоту помыслов и души человека. Также полотенце является важной частью праздника «Сабантуй» — батыры праздника плуга всегда получают в дар вышитое татарскими девушками полотенце.

Фестиваль открыт для гостей и конкурсантов всех возрастов. Здесь могут участвовать как профессионалы, так и любители народных песен и танцев. Мероприятие нацелено на сохранение и популяризацию народного песенно-танцевального искусства, даёт возможность обменяться опытом, и способствует дружбе и взаимопониманию между народами.



