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В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса

С помощью него жители республики могут записаться на вакцинацию.

В Республике Татарстан запустили Telegram-бот «Будем здоровы!» по вакцинации от коронавирусной инфекции. С его помощью люди смогут найти ближайший пункт вакцинации, записаться на прививку, изучить ответы на популярные вопросы о вакцинах.

Чтобы запустить бота, нужно набрать в поиске Telegram @vaccine_rt_bot или перейти по ссылке.

Для записи на вакцинацию нужно перейти на портал госуслуг или позвонить на горячую линию.

Инициировало и разработало Telegram-бот республиканское Агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

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