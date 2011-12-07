В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса

В Республике Татарстан запустили Telegram-бот «Будем здоровы!» по вакцинации от коронавирусной инфекции. С его помощью люди смогут найти ближайший пункт вакцинации, записаться на прививку, изучить ответы на популярные вопросы о вакцинах.

Чтобы запустить бота, нужно набрать в поиске Telegram @vaccine_rt_bot или перейти по ссылке.

Для записи на вакцинацию нужно перейти на портал госуслуг или позвонить на горячую линию.

Инициировало и разработало Telegram-бот республиканское Агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».