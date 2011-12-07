Алла Демина: Сын и отец Говорухины снова встречаются в Казани

Вечера организует инициативная группа «Послесловие». В нее входят народный артист России Вадим Кешнер, архитектор-реставратор, директор Дома-музея Василия Аксенова Ирина Аксенова, художник-скульптор Елена Гаршина и другие неравнодушные люди, которые не могут смириться с тем, что Сергея Говорухина уже нет с нами. О том, что вместе с казанцами делает и намерена сделать инициативная группа «Послесловие», рассказывает ее руководитель Алла Демина. Почему Говорухины? Говорухины - люди необыкновенные.Сергей родился в семье известного кинорежиссера Станислава Говорухина и актрисы Казанского театра имени Качалова, режиссера и педагога Юноны Каревой. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор сборников прозы и ряда публикаций в центральной прессе и журналах. Режиссер нескольких фильмов, лауреат российских и международных кинопремий. О начале своей биографии Сергей писал: «Я родился 1 сентября 1961 года в Харькове. В двухмесячном возрасте был вывезен в Казань, где в дальнейшем прошли мое детство, отрочество и юность. Однако сам факт рождения в европейском городе Харькове оставил неизгладимый след в моей душе. С тех пор меня неотвратимо влекла Европа. Пробыв три дня в Греции, два дня в Германии и неделю в Израиле, полностью исчерпал интерес к европейскому образу жизни». Владеющая пером Светлана Колина, дружившая с Юноной Каревой, на недавнем вечере в Доме Аксенова говорила о том, что среди смертных такие, как Сергей, рождаются, может, раз в сто лет:- С раннего детства он отличался абсолютной честностью, которая подчас казалась невыносимой даже для близких, знавших о его бездонной доброте. Ведь он часто отдавал все, что имел, и последние деньги, не только знакомым, но порой и первому нуждающемуся встречному. Говорили о его сложном характере. Но разве легко ему было жить в нашем мире, где так много неправды? И мало кто так, как он, признавал свои ошибки и просил прощения.Сергея не радовало многое из происходившего в стране. Он был уверен, что изменения к лучшему возможны при возрождении культуры, и полагал необходимым вернуться к старому доброму кино, возродить творческую цензурную комиссию: «Поверьте, надо насильственно прививать нормальные вкусовые ощущения. Подрастающее поколение сейчас обвиняют в отсутствии культуры, а откуда ей взяться, если нарушилась преемственность поколений и культурный пласт, нажитый человечеством, им не доступен. Так что это не их вина - это их беда». В качестве военного корреспондента Сергей участвовал в боевых действиях в горячих точках. Был награжден орденом Мужества и другими боевыми наградами. «…Дважды в свой жизни я пытался совершить подвиг, - продолжает оглядывать свой жизненный путь Сергей. - И оба раза неудачно. Первый раз я струсил на пути к совершению, второй раз у меня перекосило патрон в автомате. Вероятно, мужество, с которым я пытался совершить подвиг, в конечном итоге и было отмечено орденом. Но уж чего я точно никогда не являл, так это доблести и отваги. И хотя мои заслуги перед отечеством весьма сомнительны, полученные награды ношу с особым пиететом». Отец Сергея Станислав Говорухин в 1953 году стал студентом геофака Казанского университета, после его окончания работал геологом, а потом вернулся в Казань. Был редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. Жили они с мамой на 11-й Союзной очень скромно. Он знал себе цену, но не задавался. После ВГИКа не за горами были «Вертикаль» и другие знаменитые киноленты. Станислав Говорухин снял документальный фильм «Россия, которую мы потеряли» и написал книгу о стране девяностых годов «Великая криминальная революция». «Нерентабельное» искусствоНародный артист России Вадим Кешнер был близко знаком и с отцом, и с сыном Говорухиными. У них были совсем разные взгляды на политическую жизнь, однако Вадим Валентинович считает, что оба были честны перед собой и людьми. С особой нежностью говорит он о Сергее:- Я знал его всю его жизнь - пятьдесят лет и полтора месяца - со дня рождения до дня ухода…У Сергея было обостренное чувство справедливости. Во всем. Война и все связанное с нею вонзились в него навсегда. Жили они на улице Театральной, 13. В День Победы Сережа ставил на окно музыкальные колонки, и во двор лились песни фронтовых лет. На сэкономленные от школьных завтраков деньги готовил для ветеранов во дворе дома импровизированный стол: фронтовые сто грамм и нехитрая закуска. Минута молчания была для него священна… Откуда у мальчишки было такое пронзительное отношение к военному подвигу? Не будучи на войне, он, как и Владимир Высоцкий, казалось, все знал про нее, был пропитан ею, сопричастен. Перебирая в памяти события и годы его жизни, понимаешь, как же он был огромен во всем: и в творчестве, и во взаимоотношениях с людьми. И если охарактеризовать его одним словом, то это слово - НАСТОЯЩИЙ. Что же оставил после себя этот НАСТОЯЩИЙ человек? Прежде всего, память тех, кто знал его близко. А также книги и фильмы, снятые им по его сценариям. Один фильм - «Прокляты и забыты», получивший премию «Ника», промелькнул как-то на ТВ.Все остальные не были показаны ни на одном канале. «Нерентабельны», - усмехался Сережа. Война в Чечне полоснула его по сердцу, как кинжалом. На съемках фильма «Прокляты и забыты» он был ранен, потерял ногу, еле выжил. С 1994 по 2005 год Сергей в качестве военного корреспондента принимал участие в боевых действиях на территории Таджикистана, Югославии и Чечни.В 1999 году Сережа написал: «Когда я умру, поставьте над моей могилой обыкновенный, сваренный из нержавейки обелиск с красной жестяной звездочкой. Не из-за приверженности к какому-либо политическому устройству, а лишь потому, что душа моя и мысли навсегда остались в той эпохе…» Это завещание Сергея выполнено. Елена Гаршина создала скульптурный портрет Сергея Говорухина, который планируется изготовить из гранита. Продолжается сбор средств на изготовление и установку памятника в одном из скверов Казани, где прошли его детство, отрочество и юность. Мы хотим, чтобы на доме, где жил Сергей Говорухин, была установлена мемориальная доска.«Этот фильм полностью перевернул мое мировоззрение»Вот что рассказывает Елена Гаршина:- Мое потрясение от соприкосновения с личностью Сергея было огромным! Один только фильм «Прокляты и забыты» полностью перевернул мое мировоззрение. Он изменил меня, мое отношение к происходящему в стране, отношение к людям, жизни, духовности. Мне захотелось нарисовать портрет Сергея. Он приезжал ко мне в мастерскую. Я делала быстрые наброски, изучала его непростое лицо. Много было промежуточных рисунков. Написала портрет маслом, но он не раскрывал образ Сергея. Я понимала это и очень мучилась. И наконец мои поиски увенчались успехом! Удался графический портрет, которым я осталась довольна. Первым его увидел Станислав Сергеевич. Ему портрет сразу понравился, и он спросил: «Сергей об этой работе знает? Очень похож, похож внутренне. Ты молодец!»Именно этот портрет лег в основу скульптуры - будущего памятника Сергею.Сергея я считаю своим главным духовным учителем. Теперь в моей судьбе существует разделение - до встречи с Сергеем и после… Такие «встречи жизни» случаются лишь однажды. В моем становлении как художника Сергей сыграл очень значимую роль. Я теперь остро чувствую ответственность перед людьми, особенно юными, только вступающими в жизнь. Стараюсь воспитывать в них человечность, сопереживание, честность, наполнять их духовностью, любовью к Родине и культуре.Станислав Говорухин - дедушка российского кинофестивального движенияВечера памяти Сергея Говорухина, которые организует инициативная группа «Послесловие», - это посвящение тому поколению, в котором он вырос и сформировался как личность. Нынче они собрали больше казанцев, чем в предыдущие годы. Вечера будут проходить ежегодно в танковом, суворовском, а также художественном, театральном, музыкальном училищах и других учебных заведениях Казани. Верим, что они помогут растить новые поколения, для которых слова «честь», «долг» «патриотизм» не пустой звук. Рассчитываем организовать молодежное движение, участники которого не останутся равнодушными к героям войн. Молодежь вместе с содружествами ветеранов будет участвовать в проведении вечеров памяти, помогать инвалидам и их семьям.А еще мы задумали кинофестиваль «Вертикаль». Назовем его в честь выдающегося кинорежиссера Станислава Говорухина. Фестиваль будет проходить 14 июня, в день памяти Станислава Говорухина, в Казани. За время работы Станислава Сергеевича в Государственной Думе значительно возросло финансирование культуры. Принятый в 1995 году закон «О государственной поддержке кинематографии» вывел отечественный кинематограф из затяжного кризиса. На фестивале будут показываться новейшие кинопроизведения. Мы хотим поддерживать творческие поиски мастеров и молодых кинематографистов, продвигать российское кино, повышать его значение в жизни общества. Планируем проводить мастер-классы и встречи с известными деятелями киноискусства. Надеемся на поддержку кинематографической общественности всей России и, конечно, Татарстана.Нас вдохновляет и опыт организации фестивалей самого Станислава Сергеевича. Вот что он вспоминал: «Я смело могу назвать себя дедушкой российского кинофестивального движения. В 1987 году мы организовали в Одессе первый фестиваль «Золотой Дюк». Не было ни спонсоров, ни государственного финансирования - все делали на собственном энтузиазме и на собственные деньги. Фестиваль стал праздником для всего города». * * *В конце вечера памяти «Сын и отец Говорухины», который проходил в Доме Аксенова, Ирина Аксенова подошла с микрофоном к молодежной галерке. И здесь охотно заговорили.- Вадим Валентинович учит нас отдавать, быть светлыми людьми, - сказала о Кешнере студентка театрального училища. - Он часто повторяет: «Актером можешь ты не стать, но человеком быть обязан!» И мы очень постараемся стать настоящими людьми, взять и все прекрасное, что оставили нам Станислав и Сергей Говорухины…- Молодец, пятерка! - громогласно пророкотал на весь зал поставленный голос народного артиста.