Что общего у пианиста и 3D-моделлера?

- Альберт, расскажите подробнее о назначении инженерного дизайна.- Раньше конструкторская документация, например чертежи, создавалась вручную. Это требовало большого количества времени, средств, да и сам процесс был трудоемким. Сейчас же для этого используется компьютерное 3D-моделирование, а именно инженерный дизайн CAD. Я создаю 3D-модели, а затем с их помощью чертежи и анимацию. Из своего опыта могу сказать, что графическая часть курсового проекта на бумаге занимает несколько недель, а на компьютере тот же объем работы можно выполнить за пять часов.- Чем отличаются статичные модели от анимации?- 3D-модель - это некий объект, который можно осмотреть. Можно сделать разные модели - для работы на станках с ЧПУ, для 3D-печати. А анимация здорово выручает, когда нужно создать техническое руководство для обучения персонала. Или другой пример - вам необходимо разобрать миксер, чтобы его почистить. Не имея представления о его устройстве, разобрать вы сможете, а вот собрать, чтобы он остался в работоспособном состоянии, уже будет затруднительно. Чтобы этого избежать, производитель может разместить на сайте анимационный ролик с пошаговой инструкцией сборки.- Откуда зародился интерес к инженерному дизайну?- На первом курсе в вузе нам преподавали предмет «Инженерная графика», где была возможность создавать модели, участвовать в конкурсах. В 2016 году заявился на межвузовский чемпионат в Москве, по итогам которого попал в сборную страны по этой компетенции. А далее были национальный чемпионат и WorldSkills Abu Dhabi 2017. На соревнованиях в Абу-Даби я взял медальон за профессионализм. Эта награда, с одной стороны, подчеркивает уровень навыков, а с другой - является и рекомендацией при трудоустройстве во всем мире.- Какая программа у соревнований по этой компетенции?- Соревнования проходят четыре дня. Новый день - новый проект. Сначала необходимо по чертежам воссоздать 3D-модель узла автомобиля, например задний мост, и при помощи анимации наглядно продемонстрировать алгоритм сборки. Во второй день работаем с моделями металлоконструкций - собираем крышу аэропорта. Интересное задание дается в третий день - изменение дизайна. К примеру, нужно обновить дизайн корпуса миксера или изменить конструкцию его частей для повышения эффективности. В последние годы появился модуль печати деталей на 3D-принтере из разного рода пластиков. Завершаются соревнования реверсивным инжинирингом. Участнику дают деталь, с которой можно работать только два часа. Ее необходимо измерить, сделать эскизы и за следующие два часа построить 3D-модель.- При выполнении проекта обустройства металлоконструкций вы должны учитывать прочность и другие аспекты?- Да. На этапе подготовки я осваивал большое количество теоретического материала, в том числе и по металлоконструкциям. Но анализ прочности выполняется совсем не так, как на курсах сопромата или теоретической механики, а при помощи программы. Это экономит время, позволяет получить точный результат, и в программе присутствует наглядность.- Где на практике востребована ваша специальность?- Во всех отраслях промышленности есть конструкторская документация. И все чаще предприятия отказываются от бумажного варианта в пользу электронных технологий, что позволяет снизить издержки. Ведь приличную часть от себестоимости продукции составляют затраты на конструирование, разработку. Чем быстрее это происходит, тем ниже траты и больше шансов обойти конкурентов. Например, в Китае выпуск новой продукции стараются ускорить из-за высокой конкуренции. За счет реверсивного инжиниринга дизайн быстро копируется. Доходит до того, что оригинал выходит сегодня, а его копии - уже на следующий день.- А за счет чего Китаю удалось сделать такой рывок?- Очень хорошая теоретическая база и скорость работы. В процессе тренировок и подготовки к EuroSkills 2018 года я стараюсь повышать свой темп, использовать «горячие» клавиши на клавиатуре. За счет этого процесс создания 3D-модели становится похожим на игру музыканта на клавишах пианино.- Какой уровень заработной платы у специалистов вашей области в РТ?- Специальность очень востребована на рынке труда. Ведущий инженер зарабатывает 100 - 150 тысяч рублей, в зависимости от места работы.- Чем удивили соперники по WorldSkills Abu Dhabi 2017?- Различается подход к работе. Участники делятся на азиатскую и европейскую школы, у каждой свои плюсы и минусы. И в процессе соревнований я старался перенять у них сильные стороны, открывал для себя что-то новое. Российские дизайнеры теперь и работают быстро, как представители азиатской школы, и поддерживают творческую составляющую.- Сколько часов в день тратите на подготовку к EuroSkills?- Стараюсь спать по восемь часов, а все остальное время уходит на тренировки. Большую поддержку при подготовке оказывает мой международный эксперт, ассистент кафедры промышленного дизайна ВГТУ.- Лично вам с чем больше всего нравится работать?- С пластиковыми деталями. Это очень востребовано - пластик используется в корпусах практически всех устройств и дает пространство для творчества. Можно самому продумать форму, устройство крепления, тип материала - интересная работа и красивый результат.