Генеральная уборка прошла на Голубом озере

Весь собранный мусор отправляется на специализированные лицензионные полигоны по утилизации. Замминистра экологии РТ Фаяз Шакиров отметил, что из-за мусорящих в неположенных местах людей муниципальным службам приходится ездить и убирать за ними, причем это влечет за собой незапланированные расходы.«Школьники активно подключились к сегодняшней акции. У них горят глаза, видно, как им это интересно и познавательно. Они пишут научные работы на экологические темы и даже служат примером для своих родителей. Большое спасибо их учителям за то, что они воспитывают в учениках заботу об экологии с самого детства», - отметил Фаяз Шакиров.Он также напомнил, что загрязнение окружающей среды наказывается штрафами. Для физических лиц размер штрафов колеблется от 2 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц он может доходить до миллиона - все зависит от степени ущерба. «Голубое озеро - это жемчужина Казани. Мы приезжаем сюда из года в год и с радостью замечаем, что каждый раз мусора становится меньше. Особенно приятно, что сегодня на акцию пришли не менее 300 человек», - заметила руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова.Участники акции прошли по берегам Голубого озера и прилегающей к нему лесной полосе. Особое внимание они уделили раздельному сбору мусора: часть его будет использована как вторсырье, остальное утилизируется.Сбор мусора был организован не только на суше, но и в воде. Аквалангисты из подводного отряда отделения Русского географического общества по РТ погружались в воду и доставали со дна стеклянные бутылки, пакеты и прочий мусор, который побросали туда отдыхающие, сообщает ИА «Татар-информ».«Мы наблюдаем хорошую тенденцию в экологии татарстанских водоемов. В предыдущие годы что только мы не вытаскивали - количество мусора измерялось тоннами. За этот сезон сделали десять выездов и заметили, что люди стали более бережно относиться к чистоте водоемов», - отметил заместитель главы РГО по РТ Андрей Огарков.