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Генеральная уборка прошла на Голубом озере

В ходе уборки берегов Голубого озера в Казани, организованной в рамках всероссийской природоохранной акции «Генеральная уборка страны», собрано два грузовика мусора. На природоохранное мероприятие, проходившее 15 сентября, пришли около 300 человек. Среди них 70 школьников.
Весь собранный мусор отправляется на специализированные лицензионные полигоны по утилизации. Замминистра экологии РТ Фаяз Шакиров отметил, что из-за мусорящих в неположенных местах людей муниципальным службам приходится ездить и убирать за ними, причем это влечет за собой незапланированные расходы.«Школьники активно подключились к сегодняшней акции. У них горят глаза, видно, как им это интересно и познавательно. Они пишут научные работы на экологические темы и даже служат примером для своих родителей. Большое спасибо их учителям за то, что они воспитывают в учениках заботу об экологии с самого детства», - отметил Фаяз Шакиров.Он также напомнил, что загрязнение окружающей среды наказывается штрафами. Для физических лиц размер штрафов колеблется от 2 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц он может доходить до миллиона - все зависит от степени ущерба. «Голубое озеро - это жемчужина Казани. Мы приезжаем сюда из года в год и с радостью замечаем, что каждый раз мусора становится меньше. Особенно приятно, что сегодня на акцию пришли не менее 300 человек», - заметила руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова.Участники акции прошли по берегам Голубого озера и прилегающей к нему лесной полосе. Особое внимание они уделили раздельному сбору мусора: часть его будет использована как вторсырье, остальное утилизируется.Сбор мусора был организован не только на суше, но и в воде. Аквалангисты из подводного отряда отделения Русского географического общества по РТ погружались в воду и доставали со дна стеклянные бутылки, пакеты и прочий мусор, который побросали туда отдыхающие, сообщает ИА «Татар-информ».«Мы наблюдаем хорошую тенденцию в экологии татарстанских водоемов. В предыдущие годы что только мы не вытаскивали - количество мусора измерялось тоннами. За этот сезон сделали десять выездов и заметили, что люди стали более бережно относиться к чистоте водоемов», - отметил заместитель главы РГО по РТ Андрей Огарков. 
КВ
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