Казанский клуб «Крылья Барса» стал четвертым на Кубке России по баскетболу на колясках

В заключительный день турнира прошло чествование игроков. Так, лучшим разыгрывающим признан игрок команды «Крылья Барса» Руслан Кожевников. Лучшим снайпером стал Дариус Жимаклас из «Невского Альянса», а лучшим форвардом назвали его одноклубника Константина Елышева. Игроки «БасКИ» Василий Лайков и Евгений Ермолинский стали мастерами блок-шота и самыми полезными игроками турнира соответственно. Алексея Дородецкого из тюменского «Шанса» признали самым атакующим игроком, а Федора Косулина из челябинского «Уральца» отметили за мужество и волю к победе.Игрок ульяновской «Волги» Виктор Крипалин отметил прекрасную организацию турнира. Он также подчеркнул, что игра на колясках - довольно дорогой вид спорта: полмиллиона рублей за коляску плюс 5 - 10 тысяч рублей за экипировку.Тренер тюменского «Шанса» Олег Мелехов заметил, что в Казань всегда приятно приезжать - здесь созданы все условия для игр, проживания и тренировок. И это отличная подготовка к чемпионату России.Игрок челнинской команды «Яр Чаллы» Юрий Вишневский отметил, что его команда выполнила больше, чем планировала. Также Вишневский подчеркнул, что баскетбол на колясках много жестче, чем обычный: здесь больше силовой борьбы, падений. А теперь команда «Яр Чаллы» планирует выступить на турнире в Тюмени.Рафик Сафиуллин из команды «Крылья Барса» рассказал, что победителя определяли лидеры российского баскетбола на колясках - две питерские команды. Их преимущество было очевидным, и интересен был только счет. Казанцы же ввели в состав много молодежи, и что-то получилось, а что-то нет.Главный тренер «Невского Альянса» также похвалил организаторов турнира за идеальные условия.