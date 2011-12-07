Минздрав РТ: «Эксперты ВОЗ подтвердили безопасность прививок в Татарстане»

Экспертиза Всемирной организации здравоохранения подтвердила безопасность применяемых в Татарстане вакцин. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов.«В Татарстане была большая проверка, которая длилась больше месяца. Проверяли все – начиная от фельдшерского акушерского пункта и заканчивая Минздравом РТ. Было подтверждено, что российские вакцины безопасны и могут поставляться на международный рынок», – сказал он.По мнению замминистра, чем меньше образовательный уровень людей, тем больше отказов от профилактических прививок. Люди не понимают, от чего отказываются. Они идут на поводу у недобросовестных лиц, которым не нужна здоровая и сильная Россия, добавил чиновник.