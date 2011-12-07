Озвучена сумма ущерба животному миру Татарстана

Данное заявление было сделано председателем Госкомитета РТ по биоресурсам Федором Батковым на межведомственном совещании руководителей правоохранительных и контролирующих органов республики. Федор Батков заявил, что в текущем году в работе охотничьих хозяйств выявили 467 правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов - 680 тысяч рублей. «За 8 месяцев текущего года ущерб, причиненный животному миру, составил 3 млн рублей. Взысканы 2 млн 700 тысяч рублей», - сообщил глава ведомства.Кроме того, в РТ было зафиксировано 35 ДТП с участием диких животных. Чтобы уменьшить количество подобных аварий, на трассах были установлены предупреждающие дорожные знаки и ограждения.