Пенсионеры РТ с доходом выше 25 тыс. рублей не будут получать льготы на проезд

Выплаты пожилым с доходом менее 20 тыс. рублей увеличатся на 20 рублей и составят 486 рублей. Об этом сообщается в постановлении, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В тексте постановления сообщается, что выплаты сократятся у пенсионеров, чей доход превышает 25 тыс. рублей в месяц. Так, отменятся ежемесячные выплаты на проезд в общественном транспорте. С начала прошлого года они получали компенсацию в размере 180 рублей, с начала этого года - 90 рублей.