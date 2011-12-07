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Пенсионеры РТ с доходом выше 25 тыс. рублей не будут получать льготы на проезд

С 1 января 2019 года компенсации пенсионерам, чей доход составляет 20−25 тыс. рублей, останутся на прежнем уровне - 180 рублей.
Выплаты пожилым с доходом менее 20 тыс. рублей увеличатся на 20 рублей и составят 486 рублей. Об этом сообщается в постановлении, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В тексте постановления сообщается, что выплаты сократятся у пенсионеров, чей доход превышает 25 тыс. рублей в месяц. Так, отменятся ежемесячные выплаты на проезд в общественном транспорте. С начала прошлого года они получали компенсацию в размере 180 рублей, с начала этого года - 90 рублей.
КВ
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