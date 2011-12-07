Рустам Минниханов продегустировал выращенный для татарстанцев картофель

С ходом уборки картофеля на полях Арского муниципального района ознакомился в понедельник утром Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На поле агрофирмы «Кырлай» он встретился с главами поселений и руководителями сельскохозяйственных предприятий Арского муниципального района. Рустама Минниханова сопровождали заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.Президенту Татарстана доложили, как на полях района идет уборка картофеля. На примере агрофирмы «Кырлай» были продемонстрированы некоторые сорта выращиваемых в районе сезонных овощей, таких как свекла, картофель, капуста и другие.Рустам Минниханов продегустировал отварной картофель двух сортов, выращенный и собранный в этом сезоне на полях Арского района.Из 9711 га посевных площадей агрофирмы картофель занимает 1 тыс. га. По данным на 15 сентября, урожай картофеля убран на площади 400 га, накопано 14,4 тыс. тонн, урожайность - 360 центнеров с гектара.Рустаму Минниханову сообщили, что эта агрофирма - одно из 20 сельхозпредприятий республики, где успешно занимаются выращиванием картофеля на больших площадях. В Республике Татарстан в этом году картофелеводством занимаются 143 хозяйства: 82 мелких производителя (до 15 га), 41 среднее (от 16 до 80 га), 20 крупных (более 80 га). Общая занятая картофелем площадь в 2018 году - 54,1 тыс. га.По итогам уборки планируется собрать 1,5 млн тонн картофеля. Средняя урожайность по республике на 15 сентября - 293 центнера с гектара (в 2017 году - 209 ц/га по итогам уборки).В ходе рабочей поездки в Арский муниципальный район Президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении премьер-министра РТ Алексея Песошина и других официальных лиц осмотрел гостинично-оздоровительный комплекс «Рыбацкая деревня», ознакомился с его инфраструктурой и территорией.Комплекс «Рыбацкая деревня», расположенный в 65 км от Казани, представляет собой природную рекреацию, окружен системой озер. На его территории имеются 11 домиков для отдыха, гостинично-развлекательный и банный комплексы, летнее кафе.Рустам Минниханов после осмотра комплекса дал поручение эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру и развивать комплекс как молодежный лагерь.Все объекты инфраструктуры будут приведены в соответствие нормам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. После передачи комплекса в государственную собственность он станет одним из объектов молодежной политики, подведомственных Министерству по делам молодежи РТ.По поручению Президента Татарстана на территории комплекса будут построены еще 5 корпусов, столовая и культурный центр. Будущий лагерь сможет принимать около 350 человек единовременно.На территории комплекса планируется проведение республиканских профильных смен для детей и молодежи. Одним из якорных событий будущего лагеря станет студенческий образовательный форум Лиги студентов Татарстана, который ежегодно принимает более 3 тысяч участников. Ожидается, что «Рыбацкая деревня» начнет работать в новом формате - как оздоровительный лагерь для детей и молодежи - уже к следующему летнему сезону.