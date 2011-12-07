Татарстан - лидер в организации детского отдыха

Местом проведения конференции Татарстан выбрали не случайно. В ходе всего пленарного заседания представители разных регионов отмечали высокий уровень организации детского отдыха в республике. Так, согласно сведениям Министерства по делам молодежи РТ на это направление в 2018 году было выделено почти 1,5 миллиарда рублей. В этом году в лагерях отдохнули 183 тысячи детей. Для сравнения: в 2017 году за этот же период отдохнули 168 тысяч детей. При этом обследования показывают, что у 98,9% отдыхающих отмечается выраженный оздоровительный эффект.Также в Татарстане увеличилось количество профильных смен, в которых дети могут освоить те или иные навыки: в 2017 году таковых насчитывалось 173, в 2018-м - уже 202. Кроме того, 5000 татарстанских ребят побывали на Черном море, в том числе в Республике Крым.- Ранее мы испытывали определенные сложности в перевозке детей в Крым. Но сегодня мы настроили чартерную программу, когда ребят сразу с трапа самолета забирает автобус и увозит в лагерь, - рассказал заместитель председателя межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи РТ Андрей Кондратьев.С белой завистью специалисты из других регионов отмечали работу по ремонту и реконструкции детских лагерей в Татарстане. Эта деятельность ведется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова уже несколько лет, в ближайшие три-четыре года планируется отремонтировать все лагеря. При этом возводятся и новые объекты детского отдыха.- Прежде удавалось отремонтировать лишь один-два лагеря в год, теперь же в Татарстане почти не осталось лагерей, нуждающихся в ремонте, - заметил Андрей Кондратьев.Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов в свою очередь заметил, что появление новых объектов налагает особую ответственность.- Новые объекты - это еще и ответственность за их содержание, - поделился министр. - Мы получали предложения о продаже лагерей частным лицам, но всегда отказывались. Необходимо, чтобы в современном мире дети отдыхали в достойных условиях.