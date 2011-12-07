В Арском районе отпраздновали «День коня»

«День коня» проводится в Татарстане в третий раз, сообщает ИА «Татар-информ». Он собрал скакунов и их наездников из разных районов республики. Помимо скачек коневоды могли показать свое мастерство, приняв участие в конкурсах на лучшую повозку, самого быстрого возчика. Также был организован мастер-класс по подковыванию лошадей. Свои умения продемонстрировали учащиеся Казанской конноспортивной детско-юношеской школы.Праздник открыл глава Арского района Ильшат Нуриев. «Каждый год проводим этот наш замечательный праздник. Татарский народ во все времена не мог свою жизнь представить без коня. И сегодня, несмотря на развитые технологии, мы по-прежнему остаемся верными нашим традициям. Всегда лошадь была кормильцем. А в годы войны - боевым товарищем. Сейчас мы видим коня в связи с историческими событиями, заложенными в наши гены. Например, я помню, как в детстве тоже скакал на лошади, участвовал в Сабантуе. Мы благодарны тем, кто приехал сегодня для участия в празднике», - сказал Ильшат Нуриев.Поздравил гостей заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев: «Хочу выразить вам свою благодарность. У нас в Татарстане более 34 тысяч лошадей. Они содержатся в частных и фермерских хозяйствах. В каждом районе есть конноспортивные школы, наставники. На праздник приехало очень много участников из разных районов. Для каждого есть возможность показать себя. Тем кто любит лошадей, занимается конным спортом, участвует на скачках, выражаю свою большую благодарность».В зависимости от породы лошадей и возраста наездников скачки проходили по нескольким номинациям.