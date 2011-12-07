За две недели в Татарстане судебные приставы взыскали более 7 млн рублей алиментов

За время акции «Вспомни о ребенке – заплати алименты» судебные приставы взыскали с должников 7 млн 770 тыс. рублей. Об этом сегодня сообщил ИА «Татар-информ» на пресс-конференции заместитель начальника Управления Федеральной службы судебных приставов РТ Анвар Закиров.Акция проходила с 27 августа по 10 сентября. За это время судебные приставы приняли комплекс мер для более эффективного взыскания алиментов.За две недели судебные приставы в счет оплаты долга арестовали и изъяли имущество должников, некоторых алиментщиков лишили водительского удостоверения и части зарплаты. Одной из мер воздействия на нерадивых родителей стал запрет на выезд за границу.В рамках акции приставы напомнили должникам об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.«На данный момент на исполнении находится 21 тыс. исполнительных производств. Управление Федеральной службы судебных приставов России по РТ продолжит работу по повышению эффективности взыскания задолженностей по алиментам», – заверил заместитель начальника Управления Федеральной службы судебных приставов РТ Анвар Закиров.