Школу в ЖК «Салават Купере» сдадут до конца 2020 года

Здание школы в ЖК «Салават Купере» планируют сдать до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе Госстройнадзора РТ.

«Строительство школы находится на контроле Госстройнадзора РТ. Возведение объекта проходит по графику», — отметил и.о главы ведомства Ильфарт Сафиуллин.

Общая площадь объекта составляет 24 625,2 кв. м. Здание школы рассчитано на 1224 ученика.

На объекте проводятся заключительные работы: рабочие штукатурят стены, устраивают стяжки, укладывают плитку, производят монтаж вентилируемого фасада, благоустраивают прилегающей территории.

Согласно проекту, на территории школы будут размещены несколько зон: физкультурно-спортивные зоны, два бассейна, помещение для проведения мероприятий.