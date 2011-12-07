В Казани начался чемпионат и первенство РФ по брейкингу

В Казани начался чемпионат и первенство России по брейкингу, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы рады, что Казань и Татарстан принимают второй чемпионат по брейкингу, на который съехались самые сильнейшие b-boy и b-girl со всей России от Владивостока до Калининграда», — сказал председатель Общественного совета при Министерстве спорта РТ, председатель спортивного общества «Буревестник» РТ Эмир Харисов.

Соревнования пройдут в трех группах среди мужчин и женщин, а также в формате 3×3. Баттлы пройдут среди юниоров и юниорок от 16 до 18 лет, юношей и девушек 14-15 лет и командные соревнования для спортсменов от 11 до 15 лет.

«Соревнования в ряде отборочных будут формировать сборную РФ к Олимпийским играм во Франции», — уточнил Харисов.

Судить участников будут Александр Шаталов (b-boy Can) из Казани, Арсен Аракелян (b-boy Arsex), Марк Масленников и Сергей Кузьменко (B-yog) из Москвы, Денис Слепокуров — представитель города Сочи и Антон Савченко (Tony Rock) из Санкт-Петербурга.