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В Казани начался чемпионат и первенство РФ по брейкингу

Соревнования проходят в Центре бокса и настольного тенниса СК «Мираж».

В Казани начался чемпионат и первенство России по брейкингу, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы рады, что Казань и Татарстан принимают второй чемпионат по брейкингу, на который съехались самые сильнейшие b-boy и b-girl со всей России от Владивостока до Калининграда», — сказал председатель Общественного совета при Министерстве спорта РТ, председатель спортивного общества «Буревестник» РТ Эмир Харисов.

Соревнования пройдут в трех группах среди мужчин и женщин, а также в формате 3×3. Баттлы пройдут среди юниоров и юниорок от 16 до 18 лет, юношей и девушек 14-15 лет и командные соревнования для спортсменов от 11 до 15 лет. 

«Соревнования в ряде отборочных будут формировать сборную РФ к Олимпийским играм во Франции», — уточнил Харисов.

Судить участников будут Александр Шаталов (b-boy Can) из Казани, Арсен Аракелян (b-boy Arsex), Марк Масленников и Сергей Кузьменко (B-yog) из Москвы, Денис Слепокуров — представитель города Сочи и Антон Савченко (Tony Rock) из Санкт-Петербурга. 

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