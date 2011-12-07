В Татарстане не нашли COVID-19 на поверхности общественных мест, воды и продуктах

В Татарстане не найдены следы COVID-19 на поверхности в общественных местах, продуктах питания и воды, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Мы были в числе пилотных проектов из других субъектов Российской Федерации по исследованию по обнаружению возможного коронавируса на пищевых продуктах — это смывы с упаковки и это сами продукты, приоритет отдавался замороженным продуктам и импортным продуктам», — рассказала Авдонина.

Исследование ведется с начала сентября. Сотрудники Роспотребнадзора РТ еженедельно берут пробы в двух поликлиниках, трех стационаров, с тележек, считывающих устройств, терминалов и полок в магазинах, на двух станциях метро, аэропорту и двух казанских вокзалов. Также специалисты исследуют сточные воды с четырех очистных.

Всего в Татарстане собирают 340 подобных проб.