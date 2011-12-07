В Татарстане за нарушение антиковидных мер собрали 3,8 млн рублей штрафов

В Татарстане за нарушение требований по профилактике коронавируса объекты оштрафовали на 3,8 млн рублей. Об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Всего в целом за весь период было составлено 523 протокола об административном правонарушении за нарушение требований профилактики коронавирусной инфекции. Штрафы составили на сумму порядка 3 млн 800 тыс. рублей», — сказала спикер.

За последние две недели специалисты ведомства зафиксировали нарушения на 58 объектах из 1 446. Количество выявляемых нарушений снизилось на 4% за последние четыре недели, заключила Авдонина.